Mikus Vasilevskis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mikus Vasilevskis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mikus Vasilevskis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mikus Vasilevskis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mikus Vasilevskis 29 Mayıs 2003 tarihinde doğmuştur. Letonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mikus Vasilevskis Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mikus Vasilevskis, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Metta futbol takımında oynamaktadır. FK Metta takımına 1 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Mikus Vasilevskis'nin FK Metta ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mikus Vasilevskis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mikus Vasilevskis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mikus Vasilevskis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mikus Vasilevskis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2022 yılında Metta

Mikus Vasilevskis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mikus Vasilevskis şuan FK Metta takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Mikus Vasilevskis Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FS METTA Academy

Letonya U17 takımında 19 numaralı formasıyla 27 Ağustos 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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