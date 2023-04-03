Milad Amirzade kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milad Amirzade Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Milad Amirzade adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Milad Amirzade Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Milad Amirzade 1 Ocak 2006 tarihinde doğmuştur. Afganistan uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Milad Amirzade Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Team Ticino U18 futbol takımında oynamaktadır. Team Ticino U18 takımına 1 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Milad Amirzade'nin Team Ticino U18 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Milad Amirzade Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Milad Amirzade futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Şubat 2022 yılında Team Ticino U18
Milad Amirzade Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Milad Amirzade şuan Team Ticino U18 takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.
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