Milad Badragheh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milad Badragheh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Milad Badragheh adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Milad Badragheh Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Milad Badragheh 17 Ağustos 1996 tarihinde Omidiyeh şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da ميلاد بدرقه şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Milad Badragheh Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Milad Badragheh, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Paykan FC futbol takımında oynamaktadır. Paykan FC takımına 10 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Milad Badragheh'nin Paykan FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Milad Badragheh Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Milad Badragheh isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Milad Badragheh Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Milad Badragheh futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Foolad

10 Şubat 2022 yılında Paykan FC

Milad Badragheh Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Milad Badragheh şuan Paykan FC takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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