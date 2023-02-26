Milad Fakhreddini kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milad Fakhreddini Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Milad Fakhreddini adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Milad Fakhreddini Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Milad Fakhreddini 26 Mayıs 1990 tarihinde Kerman şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da میلاد فخرالدینی şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Milad Fakhreddini Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Prestige Consulting Group yapmaktadır. Milad Fakhreddini, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Aluminium Arak FC futbol takımında oynamaktadır. Aluminium Arak FC takımına 30 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Milad Fakhreddini'nin Aluminium Arak FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Milad Fakhreddini Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/milad_fakhreddini_34

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Milad Fakhreddini Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Milad Fakhreddini isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

Milad Fakhreddini Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Milad Fakhreddini futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Mes Kerman

1 Temmuz 2011 yılında Tractor Sazi

1 Temmuz 2014 yılında Esteghlal FC

1 Temmuz 2016 yılında Naft Tahran

1 Temmuz 2017 yılında Gostaresh FC

19 Aralık 2017 yılında Zob Ahan

10 Ocak 2020 yılında Tractor

30 Ağustos 2021 yılında Aluminium Arak

Milad Fakhreddini Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Milad Fakhreddini şuan Aluminium Arak FC takımında oynamakta ve 34 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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