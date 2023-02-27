Milad Farahani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milad Farahani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Milad Farahani kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Milad Farahani ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Milad Farahani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milad Farahani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Milad Farahani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milad Farahani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Milad Farahani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Milad Farahani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Milad Farahani 26 Haziran 1988 tarihinde Karaj, Alborz şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da ميلاد اسفينی فراهانی şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Milad Farahani Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Alireza Ahmadipur yapmaktadır. Milad Farahani, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Havadar SC futbol takımında oynamaktadır. Havadar SC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Milad Farahani'nin Havadar SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Milad Farahani Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Milad Farahani isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Milad Farahani Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Milad Farahani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Paykan FC

2 Temmuz 2008 yılında Niroye Zamini

1 Temmuz 2009 yılında Paykan FC

1 Temmuz 2011 yılında Damash Gilan

1 Temmuz 2014 yılında Saba Battery

6 Temmuz 2016 yılında Naft Tahran

1 Temmuz 2018 yılında Naft M.I.S F.C.

7 Ocak 2019 yılında Padideh

1 Temmuz 2019 yılında Gol Gohar

14 Eylül 2020 yılında Shahr Khodrou

1 Temmuz 2022 yılında Havadar SC

Milad Farahani kimdir

Milad Farahani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Milad Farahani şuan Havadar SC takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Paykan

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Milad Farahani nereli

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