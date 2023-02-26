Milad Jahani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milad Jahani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Milad Jahani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Milad Jahani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Milad Jahani 26 Mart 1989 tarihinde Sari, Mazandaran şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da میلاد جهانی şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Milad Jahani Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Hooman Samimi yapmaktadır. Milad Jahani, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Malavan of Bandar Anzali futbol takımında oynamaktadır. Malavan of Bandar Anzali takımına 11 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Milad Jahani'nin Malavan of Bandar Anzali ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Milad Jahani Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Milad Jahani isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Milad Jahani Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Milad Jahani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Sanat Sari FC

1 Temmuz 2012 yılında Mes Kerman

11 Temmuz 2014 yılında Gostaresh FC

1 Temmuz 2015 yılında Khooneh

10 Ocak 2016 yılında Sanat Naft

10 Eylül 2020 yılında Zob Ahan

8 Şubat 2022 yılında Sepahan

11 Ağustos 2022 yılında Malavan

Milad Jahani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Milad Jahani şuan Malavan of Bandar Anzali takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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