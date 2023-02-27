Milad Khodaei Asl kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milad Khodaei Asl Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Milad Khodaei Asl adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Milad Khodaei Asl Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Milad Khodaei Asl 16 Ekim 1990 tarihinde Ardabil şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da میلاد خدایی اصل şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Milad Khodaei Asl Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Trity Sports yapmaktadır. Milad Khodaei Asl, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mes Kerman futbol takımında oynamaktadır. Mes Kerman takımına 8 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Milad Khodaei Asl'nin Mes Kerman ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Milad Khodaei Asl Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Milad Khodaei Asl isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Milad Khodaei Asl Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Milad Khodaei Asl futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Parseh Tehran

1 Temmuz 2016 yılında Naft M.I.S F.C.

13 Ocak 2020 yılında Pars Jam

1 Eylül 2020 yılında Machine Sazi

29 Mart 2021 yılında Havadar SC

8 Eylül 2021 yılında Mes Kerman

8 Eylül 2021 yılında Mes Kerman

Milad Khodaei Asl Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Milad Khodaei Asl şuan Mes Kerman takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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