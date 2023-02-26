Milad Kor kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milad Kor Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Milad Kor adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Milad Kor Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Milad Kor 9 Ekim 2003 tarihinde Bandar Torkaman, Golestan şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da میلاد کر şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Milad Kor Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PIFA yapmaktadır. Milad Kor, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tractor FC futbol takımında oynamaktadır. Tractor FC takımına 5 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Milad Kor'nin Tractor FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Milad Kor Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Milad Kor isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Milad Kor Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Milad Kor futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2020 yılında Zob Ahan U19

5 Temmuz 2022 yılında Tractor

Milad Kor Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Milad Kor şuan Tractor FC takımında oynamakta ve 82 numaralı formayı giymektedir.

Milad Kor Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İran U23 takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 1 gol atmıştır.

İran U20 takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

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