Milad Sarlak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milad Sarlak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Milad Sarlak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Milad Sarlak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Milad Sarlak 26 Mart 1995 tarihinde Isfahan şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da میلاد سرلک şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Milad Sarlak Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Çözülmemiş yapmaktadır. Milad Sarlak, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Persepolis FC futbol takımında oynamaktadır. Persepolis FC takımına 5 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Milad Sarlak'nin Persepolis FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Milad Sarlak Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/miladsarlak6/

Milad Sarlak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Milad Sarlak isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 900 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

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Milad Sarlak Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Milad Sarlak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Sepahan FC U21

1 Temmuz 2014 yılında Sepahan

1 Temmuz 2019 yılında FC Nassaji M.

2 Ocak 2020 yılında Shahr Khodrou

5 Eylül 2020 yılında Persepolis

Milad Sarlak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Milad Sarlak şuan Persepolis FC takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Milad Sarlak Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İran takımında 14 numaralı formasıyla 11 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 0 gol atmıştır.

İran U19 takımında 20 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 1 gol atmıştır.

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