Milad Shabanlou kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milad Shabanlou Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Milad Shabanlou adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Milad Shabanlou Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Milad Shabanlou 2 Ocak 1995 tarihinde Bushehr şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da ميلاد شعبانلو şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Milad Shabanlou Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Milad Shabanlou, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Malavan of Bandar Anzali futbol takımında oynamaktadır. Malavan of Bandar Anzali takımına 24 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Milad Shabanlou'nin Malavan of Bandar Anzali ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Milad Shabanlou Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Milad Shabanlou isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

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Milad Shabanlou Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Milad Shabanlou futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Esteghlal FC

1 Temmuz 2016 yılında Sanat Naft

18 Ağustos 2017 yılında Iranjavan FC

10 Aralık 2017 yılında Shahin Bushehr

1 Ekim 2021 yılında Mes Shahr Babak

24 Şubat 2022 yılında Malavan

Milad Shabanlou Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Milad Shabanlou şuan Malavan of Bandar Anzali takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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