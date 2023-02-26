Milad Sheikh Soleimani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milad Sheikh Soleimani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Milad Sheikh Soleimani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Milad Sheikh Soleimani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Milad Sheikh Soleimani 9 Şubat 1992 tarihinde Izeh, Khuzestan şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da میلاد شیخ سلیمانی‎ şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Milad Sheikh Soleimani Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini KT agency yapmaktadır. Milad Sheikh Soleimani, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Naft Masjed Soleyman FC futbol takımında oynamaktadır. Naft Masjed Soleyman FC takımına 28 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Milad Sheikh Soleimani'nin Naft Masjed Soleyman FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Milad Sheikh Soleimani Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Milad Sheikh Soleimani isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

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Milad Sheikh Soleimani Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Milad Sheikh Soleimani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Naft M.I.S F.C.

1 Temmuz 2015 yılında Fajr Sepasi

16 Ocak 2016 yılında Naft M.I.S F.C.

1 Temmuz 2017 yılında Sh. Mahshahr

11 Temmuz 2018 yılında Sepidrood

1 Temmuz 2019 yılında Paykan FC

1 Ağustos 2021 yılında Kulüpsüz

1 Kasım 2021 yılında Abahani Ltd.

11 Eylül 2022 yılında Shams Azar

28 Ocak 2023 yılında Naft M.I.S F.C.

Milad Sheikh Soleimani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Milad Sheikh Soleimani şuan Naft Masjed Soleyman FC takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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