Milad Yousefi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milad Yousefi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Milad Yousefi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Milad Yousefi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Milad Yousefi 6 Ocak 2000 tarihinde Masjed Soleyman, Khuzestan şehrinde doğmuştur. İran uyrukludur.Gerçek adı da میلاد یوسفی şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Milad Yousefi Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Naft Masjed Soleyman FC futbol takımında oynamaktadır. Naft Masjed Soleyman FC takımına 24 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Milad Yousefi'nin Naft Masjed Soleyman FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Milad Yousefi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Milad Yousefi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
24 Ağustos 2022 yılında Naft M.I.S F.C.
Milad Yousefi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Milad Yousefi şuan Naft Masjed Soleyman FC takımında oynamakta ve 40 numaralı formayı giymektedir.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.