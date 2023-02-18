Miladin Stevanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Miladin Stevanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Miladin Stevanovic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Miladin Stevanovic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Miladin Stevanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Miladin Stevanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Miladin Stevanovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Miladin Stevanovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Miladin Stevanovic 11 Şubat 1996 tarihinde Bijeljina şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Миладин Стевановић şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Miladin Stevanovic Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SEG yapmaktadır. Miladin Stevanovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Čukarički futbol takımında oynamaktadır. FK Čukarički takımına 15 Ocak 2018 tarihinde katılmıştır. Miladin Stevanovic'nin FK Čukarički ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Miladin Stevanovicboyu ve yaşı kaç

Miladin Stevanovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Miladin Stevanovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.25 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Miladin Stevanovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Miladin Stevanovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Partizan U15

1 Temmuz 2010 yılında Partizan U17

1 Temmuz 2012 yılında Partizan U19

15 Ağu 2013 yılında Teleoptik

31 Aralık 2015 yılında Partizan U19

1 Ocak 2016 yılında Partizan

17 Ağu 2016 yılında Kayserispor

13 Ekim 2017 yılında Kulüpsüz

15 Ocak 2018 yılında Čukarički

Miladin Stevanovic kimdir

Miladin Stevanovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Miladin Stevanovic şuan FK Čukarički takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FK Partizan Belgrad (-08/2013)

Miladin Stevanovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Sırbistan U21 takımında 15 numaralı formasıyla 9 Haziran 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

Sırbistan U19 takımında 2 numaralı formasıyla 30 Mayıs 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Miladin Stevanovic nereli

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