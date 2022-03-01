Milan 0–0 Inter | Maç sonucu, özeti

Çift maçlı eleme usulüne göre oynanan İtalya Kupası yarı finali ilk maçında Milano'daki San Siro Stadı'nda iki ezeli rakip karşı karşıya geldi.

Milan ile Inter arasındaki mücadelede, Milan daha fazla pozisyon yakalasa da maç 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

HAKAN ÇALHANOĞLU, 90 DAKİKA FORMA GİYDİ

Inter kadrosundaki milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, ilk 11'de başladığı müsabakada 90 dakika forma giydi.

İki takım arasında rövanş karşılaşması, daha sonra belirlenecek bir tarihte oynanacak.

SHEVCHENKO: BARIŞIN SINIRI YK, GELİN BU SAVAŞI DURDURALIM

Bu arada, karşılaşma öncesinde Milan’da uzun yıllar forma giyen Ukraynalı efsane eski golcü Andriy Shevchenko'nun Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin mesajı stat ekranlarından gösterildi.

Shevchenko mesajında, "San Siro'dan Ukrayna'da barış için desteğinizi hissettirmenizi istiyorum. Ukrayna halkı barış istiyor çünkü barışın sınırı yok, çünkü bizi birleştiren şey, bizi ayırandan daha güçlü olmalı. Gelin bu savaşı hep birlikte durduralım. Herkesi kucaklıyorum." ifadelerini kullandı.

İki takım oyuncuları da "Barış" yazılı panonun önünde birlikte poz verdi.

Stattaki skorbordlarda "Ukrayna'da Barış" yazılırken tribünlerde çok sayıda Ukrayna bayrağı açıldığı görüldü.

Kupa yarı finalinin diğer ayağında Fiorentina ile Juventus bugün karşılaşacak.