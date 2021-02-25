Milan 1-1 Kızılyıldız |Maç sonucu

UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 Turu heyecanı rövanş maçlarıyla devam etti. Bu kapsamda 2-2'lik ilk maçın rövanşında Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Milan, Kızılyıldız'ı konuk etti.

Türkiye saati ile 23.00'de San Siro'da oynanan maçı İspanyol Gil Manzano düdük çaldı.

Mücadelenin 16.dakikasında Franck Kessie'nin penaltıdan attığı golle ev sahibi ekip Milan maçta 1-0 öne geçti. 24.dakikada Slavia Prag Mirko Ivanic'in yaptığı asistte Ben Nabouhane attığı golle mücadelede eşitliği sağladı. Mücadelede başka gol olmayınca Milan turu geçen taraf oldu.

MAÇ HAKKINDA BİLGİLER

AC MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria (66' Hernández), Tomori, Romagnoli, Dalot; Meïte, Kessie; Castillejo (66' Saelemaekers), Krunić (46' Rebić), Çalhanoğlu; Leão (46' Ibrahimović).

Yedekler: A. Donnarumma, Tătărușanu; Gabbia, Kalulu, Kjær; Díaz, Tonali.

Teknik Direktör: Pioli.

Kızılyıldız (3-4-2-1): Borjan; Gajić, Pankov, Degenek; Gobeljić, Srnić (46' Petrović), Sanogo, Kanga (69' Katai); Ben (69' Falco), Ivanić (84' Nikolić); Falcinelli (72' Pavkov).

Yedekler: Ćopić, Popović; Gavrić; Krstović, Vukanović.

Teknik Direktör: Stanković.

Hakem: Manzano (İSP).

Goller: 9' pen. Kessie (M), 24' Ben (CZ).