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Milan 1-1 Kızılyıldız |Maç sonucu

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Milan, UEFA Avrupa Ligi, son 32 Turu rövanş maçında Kızılyıldız ile 1-1 berabere kaldı ve son 16 Turu'na yükseldi.

Milan 1-1 Kızılyıldız |Maç sonucu

UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 Turu heyecanı rövanş maçlarıyla devam etti. Bu kapsamda 2-2'lik ilk maçın rövanşında Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Milan, Kızılyıldız'ı konuk etti.

Türkiye saati ile  23.00'de San Siro'da oynanan maçı İspanyol  Gil Manzano düdük çaldı.

 Mücadelenin 16.dakikasında Franck Kessie'nin penaltıdan attığı golle ev sahibi ekip Milan maçta 1-0 öne geçti. 24.dakikada Slavia Prag  Mirko Ivanic'in yaptığı asistte  Ben Nabouhane attığı golle mücadelede eşitliği sağladı. Mücadelede başka gol olmayınca Milan turu geçen taraf oldu.

Milan - Kızılyıldız maç özeti izle 1-1!

MAÇ HAKKINDA BİLGİLER

AC MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria (66' Hernández), Tomori, Romagnoli, Dalot; Meïte, Kessie; Castillejo (66' Saelemaekers), Krunić (46' Rebić), Çalhanoğlu; Leão (46' Ibrahimović).

Yedekler: A. Donnarumma, Tătărușanu; Gabbia, Kalulu, Kjær; Díaz, Tonali.

Milan - Kızılyıldız maç özeti izle 1-1!

Teknik Direktör: Pioli. 

Kızılyıldız (3-4-2-1): Borjan; Gajić, Pankov, Degenek; Gobeljić, Srnić (46' Petrović), Sanogo, Kanga (69' Katai); Ben (69' Falco), Ivanić (84' Nikolić); Falcinelli (72' Pavkov).

Yedekler: Ćopić, Popović; Gavrić; Krstović, Vukanović.

Teknik Direktör: Stanković.

Hakem: Manzano (İSP).

Goller: 9' pen. Kessie (M), 24' Ben (CZ).

Tayfun Altuntaş
Editör
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