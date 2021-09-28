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Milan 1-2 Atletico Madrid | MAÇ SONUCU

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde futbol heyecanı 2. hafta karşılaşmaları ile devam ediyor. Bu kapsamda Milan ile Atletico Madrid karşı karşıya geldi. Milan, öne geçtiği maçta skoru koruyamadı ve kalesinde son dakikalarda gördüğü 2 golle maçtan mağlup ayrıldı.

Milan 1-2 Atletico Madrid | MAÇ SONUCU

Avrupa futbolunun en nemli organizasyonlarından UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan 2. hafta maçları ile sürüyor. Bu kapsamda İtalya ligi devi Milan ile İspanya ligi devi Atletico Madrid karşı karşıya geldi. 

Atletico Madrid, geriye düştüğü karşılaşmanın son dakikalarında bulduğu 2 golle 3 puanı hanesine yazdırmayı başardı.

Milan 1-2 Atletico Madrid | MAÇ SONUCU

MİLAN 1-2 ATLETİCO MADRİD 

B grubunda diğer mücadelesinde ise Milan, konuk ettiği Atletico Madrid'e 2-1 mağlup oldu. İtalya temsilcisinin golü, 20. dakikada Rafael Leao'dan, İspanya ekibinin golleri ise 84. dakikada Antoine Griezmann ve 90+7. dakikada penaltıdan Luis Suarez'den geldi.

Ev sahibi ekipte Franck Kessie, ikinci sarının ardından gördüğü kırmızı kartla 30. dakikada takımını sahada 10 kişi bıraktı.

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