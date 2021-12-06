Milan 1-2 Liverpool | Maç Sonucu, özeti UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6. grup maçında olan Milan ile Liverpool karşı karşıya geldi. Konuk ekip Salah ve Origi ile bulduğu gollerle rakibini 2-1 mağlup etti

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Liverpool, 36. dakikada Muhammed Salah ve 55. dakikada Divock Origi'nin fileleri havalandırmasıyla deplasmanda Milan'ı 2-1'lik skorla geçti. İtalya ekibinin golünü, 29. dakikada Fikayo Tomori kaydetti. Liverpool, Şampiyonlar Ligi gruplarında tüm maçlarını kazanan ilk İngiliz takımı olmayı başardı. Maçın özetini izlemek için Milan 1-2 Liverpool Maç özeti linkine tıklayabilirsiniz. liverpoolMilanŞampiyonlar ligi