Milan, Avrupa Kupaları'ndan men edildi

2019-2020 sezonunda UEFA Avrupa Ligi vizesi alan AC Milan'ın yerine sıralamada 7. sırada olan Torino kupalara katılacak.

UEFA ile yaptığı Finansal Fair Play anlaşmasını ihlal eden AC Milan, 2019-2020 sezonu için UEFA Avrupa Ligi'nden men edildi. AC Milan'ın yerine İtalya'yı UEFA Avrupa Ligi'nde Torino temsil edecek.

Serie A'da 2018-19 sezonunu 5. sırada bitirerek UEFA Avrupa Ligi'ne katılma şansı elde eden Milan'a Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'nden (CAS) kötü haber geldi. 2015-2018 yıllarında FFP kurallarına uymadığı gerekçesiyle CAS'ta yargılanan kırmızı-siyahlılar, önümüzdeki sezon için UEFA Avrupa Ligi'nden men cezası aldı. Bu cezanın ardından Milan'ın yerine Avrupa Ligi'nde Torino mücadele edecek.

2019-2020 sezonunda UEFA Avrupa Ligi vizesi alan AC Milan'ın yerine sıralamada 7. sırada olan Torino kupalara katılacak.

Milan, Avrupa'nın 5 büyük liginden olup men cezası alan ilk kulüp oldu.

CAS, Milan'ın UEFA'nın vermiş olduğu Avrupa Kupaları'ndan men cezasına yaptığı itiraz başvurusunu geri çevirdi

İtalyan devi Milan, 2019-20 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edemeyecek.

Bilindiği üzere Milan Kulübü daha önceden UEFA tarafından FFP kurallarına uymadığı gerekçesiyle Avrupa Kupaları'ndan men cezasına çarptırılmış ve bu karar sonrası CAS'a başvurmuştu.

CAS'tan yapılan açıklamada ise Milan'ın 2015-16, 2016-17 ve 2017-18 sezonlarını içeren izleme periyotlarında FFP yükümlülüklerini yerine getirmediği ve kulübün yaptığı başvurunun geri çevrildiği duyuruldu.

Milan yerine Torino...

Bu karar sonrasında Serie A'da Milan'ın yerine sezonu 7. sırada tamamlayan Torino UEFA Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazandı.

Roma ise UEFA Avrupa Ligi gruplarına doğrudan katılabilecek.