Milan Bajic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milan Bajic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Milan Bajic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Milan Bajic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Milan Bajic 5 Eylül 2003 tarihinde Belgrad şehrinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Милан Бајић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Milan Bajic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Milan Bajic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Graficar Belgrad futbol takımında oynamaktadır. Graficar Belgrad takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Milan Bajic'nin Graficar Belgrad ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Milan Bajic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Milan Bajic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Milan Bajic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Milan Bajic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Ağu 2019 yılında Internacional

31 Ağu 2020 yılında Graficar U19

1 Temmuz 2022 yılında Graficar

Milan Bajic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Milan Bajic şuan Graficar Belgrad takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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