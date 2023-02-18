Milan Bojovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milan Bojovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Milan Bojovic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Milan Bojovic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Milan Bojovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milan Bojovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Milan Bojovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Milan Bojovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Milan Bojovic 13 Nisan 1987 tarihinde Čačak şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Mилан Бojoвић şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Milan Bojovic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Milan Bojovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Turon Yaypan futbol takımında oynamaktadır. Turon Yaypan takımına 10 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Milan Bojovic'nin Turon Yaypan ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Milan Bojovicboyu ve yaşı kaç

Milan Bojovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Milan Bojovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Milan Bojovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Milan Bojovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2004 yılında Radnicki Klupci

1 Temmuz 2005 yılında FK Srem

1 Temmuz 2006 yılında Teleoptik

30 Haziran 2007 yılında FK Srem

1 Temmuz 2007 yılında Čukarički

1 Temmuz 2009 yılında Jagodina

1 Temmuz 2011 yılında Vojvodina

1 Ocak 2013 yılında Panetolikos

6 Temmuz 2014 yılında Bnei Sakhnin

9 Ocak 2015 yılında AE Larisa

26 Temmuz 2016 yılında Mladost

1 Temmuz 2017 yılında Kaysar

25 Ocak 2018 yılında Zhetysu

1 Ocak 2019 yılında Mladost

5 Temmuz 2019 yılında Radnicki Nis

31 Ağu 2019 yılında Mladost

10 Şubat 2023 yılında FK Turon

Milan Bojovic kimdir

Milan Bojovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Milan Bojovic şuan Turon Yaypan takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FK Partizan Belgrad (1997-2004)

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Milan Bojovic nereli

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