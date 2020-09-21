İtalya Serie A'da 2020-2021 futbol sezonu hafta sonu itibarıyla başladı. Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun da forma giydiği Milan, haftanın kapanış maçında sahasında Bologna'yı ağırlıyor. Geçen sezon, ligi 6. sırada bitiren Milan, bu yıl Juventus'un şampiyonluk ambargosuna son vermek istiyor. Pandemi sürecinin ardından iyi bir form tutan Milan, Çalhanoğlu ve Ibrahimovicle birlikte yükselişe geçmişti. Bu sezona da iyi başlayan ikili, Milan'ın en büyük silahları olarak görülüyor. Peki, Milan - Bologna maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi? Detaylar haberimizde...

MİLAN - BOLOGNA NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

İtalya Serie A'da ilk haftanın kapanış maçı, Milan ve Bologna arasında oynanacak. Karşılaşma, 21 Eylül Pazartesi (bugün) saat 21.45'te başlayacak. San Siro'da oynanacak mücadeleyi, hakem Federico La Penna yönetecek.

HANGİ KANALDA? ŞİFRESİZ Mİ?

Milan - Bologna arasında oynanacak haftanın kapanış maçı, beIN SPORTS HD 3 kanalından Digitürk üyeliği bulunan izleyiciler için naklen yayınlanacak. Karşılaşma, aynı zamanda Nesine.com üzerinden de izleyicisini bulacak.

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