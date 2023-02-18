Milan Borjan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milan Borjan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Milan Borjan kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Milan Borjan ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Milan Borjan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milan Borjan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Milan Borjan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Milan Borjan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Milan Borjan 23 Ekim 1987 tarihinde Knin şehrinde doğmuştur. 1,96 m boyundadır. Kanada,Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Mилaн Бopjaн şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Milan Borjan Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini RB SPORTS AGENCY yapmaktadır. Milan Borjan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Kızılyıldız futbol takımında oynamaktadır. FK Kızılyıldız takımına 24 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Milan Borjan'nin FK Kızılyıldız ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Milan Borjan Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/borjan_milan_official/

Milan Borjanboyu ve yaşı kaç

Milan Borjan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Milan Borjan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Milan Borjan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Milan Borjan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında Rad Belgrad

1 Temmuz 2011 yılında Sivasspor

1 Şubat 2012 yılında FC Vaslui

30 Haziran 2012 yılında Sivasspor

3 Şubat 2014 yılında Kulüpsüz

12 Eylül 2014 yılında Ludogorets

13 Şubat 2015 yılında Radnicki Nis

1 Temmuz 2015 yılında Ludogorets

15 Şubat 2017 yılında Korona Kielce

30 Haziran 2017 yılında Ludogorets

24 Temmuz 2017 yılında Kızılyıldız

Milan Borjan kimdir

Milan Borjan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Milan Borjan şuan FK Kızılyıldız takımında oynamakta ve 82 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FK Radnički Jugopetrol Belgrad (2001-2002), Mount Hamilton (2004), Club Atlético Boca Juniors (2004-2005), Club Atlético River Plate (2006-2008)

Milan Borjan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Kanada takımında 18 numaralı formasıyla 9 Şubat 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 70 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Milan Borjan nereli

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