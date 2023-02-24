Milan Brkovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milan Brkovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Milan Brkovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Milan Brkovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Milan Brkovic 4 Ekim 1996 tarihinde Derventa şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Milan Brković şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Milan Brkovic Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Milan Brkovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Tekstilac Derventa futbol takımında oynamaktadır. FK Tekstilac Derventa takımına 12 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Milan Brkovic'nin FK Tekstilac Derventa ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Milan Brkovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Milan Brkovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Milan Brkovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Milan Brkovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Tekstilac

1 Temmuz 2019 yılında Polet 1926

12 Ağustos 2021 yılında Tekstilac

Milan Brkovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Milan Brkovic şuan FK Tekstilac Derventa takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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