Milan Damjanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milan Damjanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Milan Damjanovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Milan Damjanovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Milan Damjanovic {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Милан Дамјановић şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Milan Damjanovic Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Milan Damjanovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
OFK Grbalj futbol takımında oynamaktadır. OFK Grbalj takımına 7 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Milan Damjanovic'nin OFK Grbalj ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Milan Damjanovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Milan Damjanovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
10 Şubat 2021 yılında FK Ibar
7 Ağustos 2021 yılında OFK Grbalj
9 Ağustos 2021 yılında Zora Spuz
11 Şubat 2022 yılında OFK Grbalj
Milan Damjanovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Milan Damjanovic şuan OFK Grbalj takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.
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