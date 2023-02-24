Milan Damjanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milan Damjanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Milan Damjanovic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Milan Damjanovic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.