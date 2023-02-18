Milan Delevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milan Delevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Milan Delevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Milan Delevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Milan Delevic 23 Şubat 1998 tarihinde Duisburg şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Sırbistan,Almanya uyrukludur.Gerçek adı da Милан Делевић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Milan Delevic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Milan Delevic, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK IMT Belgrad futbol takımında oynamaktadır. FK IMT Belgrad takımına 27 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Milan Delevic'nin FK IMT Belgrad ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Milan Delevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Milan Delevic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Milan Delevic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Milan Delevic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında FC Kray U19

1 Temmuz 2017 yılında FC Kray

1 Temmuz 2018 yılında Kulüpsüz

5 Şubat 2019 yılında Zvezdara

5 Şubat 2021 yılında Zarkovo

1 Temmuz 2022 yılında Kolubara

8 Eylül 2022 yılında FK Loznica

31 Aralık 2022 yılında Kolubara

27 Ocak 2023 yılında IMT Belgrad

Milan Delevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Milan Delevic şuan FK IMT Belgrad takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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