Milan Dimun kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milan Dimun Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Milan Dimun adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Milan Dimun Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Milan Dimun 19 Eylül 1996 tarihinde Košice şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Slovakya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Milan Dimun Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Rabona Sports yapmaktadır. Milan Dimun, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

DAC Dunajska Streda futbol takımında oynamaktadır. DAC Dunajska Streda takımına 4 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Milan Dimun'nin DAC Dunajska Streda ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Milan Dimun Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Milan Dimun isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 475 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 475 Bin € kadar çıkmıştır.

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Milan Dimun Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Milan Dimun futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2015 yılında MFK Košice

1 Temmuz 2016 yılında Cracovia

4 Ağustos 2021 yılında Dunajska Streda

Milan Dimun Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Milan Dimun şuan DAC Dunajska Streda takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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