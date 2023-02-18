Milan Djokovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milan Djokovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Milan Djokovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Milan Djokovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Milan Djokovic 25 Eylül 2003 tarihinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Милан Ђоковић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Milan Djokovic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Milan Djokovic, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Indjija futbol takımında oynamaktadır. FK Indjija takımına 18 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Milan Djokovic'nin FK Indjija ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Milan Djokovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Milan Djokovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Milan Djokovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Milan Djokovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

18 Temmuz 2022 yılında FK Indjija

Milan Djokovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Milan Djokovic şuan FK Indjija takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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