Milan Djuric kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milan Djuric Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Milan Djuric adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Milan Djuric Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Milan Djuric 3 Ekim 1987 tarihinde Belgrad şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Milan Đurić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Milan Djuric Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FPA yapmaktadır. Milan Djuric, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Javor-Matis Ivanjica futbol takımında oynamaktadır. FK Javor-Matis Ivanjica takımına 15 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Milan Djuric'nin FK Javor-Matis Ivanjica ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Milan Djuric Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Milan Djuric isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Milan Djuric Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Milan Djuric futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında Metalurg Skopje

1 Temmuz 2011 yılında Sandecja

1 Ocak 2012 yılında Radnik Bijelj.

1 Temmuz 2012 yılında Jagodina

6 Temmuz 2015 yılında NK Istra

1 Temmuz 2016 yılında Zira FK

1 Temmuz 2018 yılında Vojvodina

8 Ağu 2019 yılında Central Coast

9 Eylül 2020 yılında Rad Belgrad

1 Ocak 2021 yılında Balzan FC

15 Eylül 2022 yılında Javor-Matis

Milan Djuric Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Milan Djuric şuan FK Javor-Matis Ivanjica takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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