Milan Erdei kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milan Erdei Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Milan Erdei adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Milan Erdei Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Milan Erdei 12 Eylül 2003 tarihinde doğmuştur. Macaristan uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Milan Erdei Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini The Footballers Group yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Gyirmót FC Győr futbol takımında oynamaktadır. Gyirmót FC Győr takımına 24 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Milan Erdei'nin Gyirmót FC Győr ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Milan Erdei Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Milan Erdei isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Milan Erdei Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Milan Erdei futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Ağustos 2020 yılında Győr U19

1 Temmuz 2021 yılında ETO FC Győr II

24 Ağustos 2022 yılında Gyirmót FC

Milan Erdei Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Milan Erdei şuan Gyirmót FC Győr takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Kisláng SE (-2016)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.