Milan Gajic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milan Gajic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Milan Gajic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Milan Gajic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Milan Gajic 17 Kasım 1986 tarihinde Kruševac şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Aslen Sırbistan uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Mилaн Гajић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Milan Gajic Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Interscout GmbH yapmaktadır. Milan Gajic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Vaduz futbol takımında oynamaktadır. FC Vaduz takımına 1 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Milan Gajic'nin FC Vaduz ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Milan Gajic Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Milan Gajic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Milan Gajic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Milan Gajic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2003 yılında Napredak

1 Temmuz 2007 yılında Boavista

30 Haziran 2008 yılında Napredak

1 Temmuz 2008 yılında FC Luzern

1 Temmuz 2009 yılında FC Zürich

1 Ocak 2011 yılında Grasshoppers

30 Haziran 2011 yılında FC Zürich

1 Temmuz 2012 yılında FC Zürich U21

1 Ocak 2013 yılında FC Zürich

1 Temmuz 2013 yılında BSC Young Boys

1 Temmuz 2017 yılında FC Vaduz

Milan Gajic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Milan Gajic şuan FC Vaduz takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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