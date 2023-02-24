Milan Horvath kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milan Horvath Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Milan Horvath adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Milan Horvath Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Milan Horvath 30 Ocak 2002 tarihinde Kistarcsa şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.Gerçek adı da Horváth Milán Gábor şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Milan Horvath Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Vladan Filipovic yapmaktadır. Milan Horvath, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

BFC Siófok futbol takımında oynamaktadır. BFC Siófok takımına 14 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Milan Horvath'nin BFC Siófok ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Milan Horvath Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Milan Horvath isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Milan Horvath Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Milan Horvath futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

13 Ağustos 2015 yılında Ferencváros Jgd

3 Eylül 2015 yılında ESMTK Jgd

19 Ağustos 2016 yılında Honvéd Alt.

1 Temmuz 2018 yılında Honvéd U17

1 Ocak 2019 yılında Honvéd U19

1 Ocak 2020 yılında Honvéd II

1 Temmuz 2020 yılında Honvéd

23 Temmuz 2020 yılında BFC Siófok

30 Haziran 2021 yılında Honvéd

1 Temmuz 2021 yılında BFC Siófok

30 Haziran 2022 yılında Honvéd

11 Temmuz 2022 yılında Mezőkövesd

31 Aralık 2022 yılında Honvéd

14 Ocak 2023 yılında BFC Siófok

30 Haziran 2023 yılında Honvéd

Milan Horvath Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Milan Horvath şuan BFC Siófok takımında oynamakta ve 55 numaralı formayı giymektedir.

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