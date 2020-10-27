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  3. Milan ile Roma arasında nefes kesen maç beraberlikle sonuçlandı!

Milan ile Roma arasında nefes kesen maç beraberlikle sonuçlandı!

İtalya Serie A liginde dün oynanan Milan - Roma maçında Milan, Roma ile 3-3 berabere kalsa da lig sıralamasında birinciliğini korudu. Ligin 5. hafta mücadelesinde galip gelen olmazken milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu 90 dakika forma giydi. 

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27 Ekim 2020 Salı 10:15
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