Milan İlic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milan İlic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Milan İlic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Milan İlic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Milan İlic 7 Şubat 2000 tarihinde Belgrad şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Милан Илић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Milan İlic Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Milan İlic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Javor-Matis Ivanjica futbol takımında oynamaktadır. FK Javor-Matis Ivanjica takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Milan İlic'nin FK Javor-Matis Ivanjica ile sözleşmesi 15 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Milan İlic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Milan İlic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Milan İlic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Milan İlic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

25 Temmuz 2018 yılında Teleoptik

14 Ocak 2019 yılında IMT Belgrad

14 Temmuz 2020 yılında FK Loznica

5 Temmuz 2021 yılında Kızılyıldız

15 Temmuz 2021 yılında FK Loznica

31 Aralık 2021 yılında Kızılyıldız

20 Ocak 2022 yılında Graficar

31 Aralık 2022 yılında Kızılyıldız

1 Ocak 2023 yılında Javor-Matis

Milan İlic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Milan İlic şuan FK Javor-Matis Ivanjica takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Milan İlic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Sırbistan U21 takımında 16 numaralı formasıyla 6 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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