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Milan – Inter yarı final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İtalya kupasının yarı final karşılaşmasında Milan ile Inter karşı karşıya gelecek. Peki Milan – Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

Milan – Inter yarı final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İtalya Kupası'nda futbol heyecanı yarı final karşılaşmaları ile devam edecek. Bu kapsamda Milan ile Inter karşılaşacak. Bu heyecan dolu maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda çokça aratılan Milan – Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

MİLAN – INTER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Milan – Inter maçı 1 Mart 2022 Salı bugün oynanacak. Karşılaşma saat 23.00'da başlayacak. Zorlu müsabaka Milan'da, Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanacak.

MİLAN – INTER MAÇI HANGİ KANALDA?

Milan – Inter maçı TRT Spor kanalında yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifresiz olarak izleyebilecek.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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