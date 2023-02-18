Milan Janjic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milan Janjic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Milan Janjic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Milan Janjic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Milan Janjic 2 Eylül 1992 tarihinde Vranje şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Milan Janjić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Milan Janjic Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Milan Janjic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Indjija futbol takımında oynamaktadır. FK Indjija takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Milan Janjic'nin FK Indjija ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

Milan Janjic Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/milan.janjic.92/

Milan Janjic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Milan Janjic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Milan Janjic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Milan Janjic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Temmuz 2010 yılında Dobanovci

1 Temmuz 2011 yılında Srem Jakovo

1 Temmuz 2013 yılında Zarkovo

1 Ocak 2014 yılında Srem Jakovo

1 Ocak 2015 yılında Dobanovci

1 Ocak 2016 yılında FK Bezanija

11 Temmuz 2016 yılında Dobanovci

9 Temmuz 2018 yılında FK Indjija

27 Mart 2019 yılında Kaspiy Aktau

1 Temmuz 2019 yılında FK Indjija

14 Temmuz 2020 yılında Dobanovci

1 Temmuz 2022 yılında FK Indjija

Milan Janjic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Milan Janjic şuan FK Indjija takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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