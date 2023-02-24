Milan Jelovac kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milan Jelovac Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Milan Jelovac adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Milan Jelovac Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Milan Jelovac 6 Ağustos 1993 tarihinde Pljevlja şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Karadağ,Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Milan Jelovac şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Milan Jelovac Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Milan Jelovac, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

OFK Petrovac futbol takımında oynamaktadır. OFK Petrovac takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Milan Jelovac'nin OFK Petrovac ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Milan Jelovac Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Milan Jelovac isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Milan Jelovac Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Milan Jelovac futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Rudar Pljevlja

20 Şubat 2016 yılında FK Ibar

30 Haziran 2016 yılında Rudar Pljevlja

1 Ağustos 2016 yılında FK Ibar

19 Temmuz 2017 yılında Metalac

24 Ocak 2020 yılında OFK Grbalj

5 Ağustos 2020 yılında Radnicki Srem

1 Ocak 2021 yılında Club Eagles

21 Mart 2021 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2021 yılında FK Loznica

19 Ocak 2022 yılında Spartak

1 Temmuz 2022 yılında OFK Petrovac

Milan Jelovac Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Milan Jelovac şuan OFK Petrovac takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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