Milan Jevtovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milan Jevtovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Milan Jevtovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Milan Jevtovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Milan Jevtovic 13 Haziran 1993 tarihinde Gornji Milanovac şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Милан Јевтовић şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Milan Jevtovic Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Stars & Friends yapmaktadır. Milan Jevtovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Odds BK futbol takımında oynamaktadır. Odds BK takımına 31 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Milan Jevtovic'nin Odds BK ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Milan Jevtovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Milan Jevtovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Milan Jevtovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Milan Jevtovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Borac Cacak

5 Ocak 2016 yılında Bodø/Glimt

19 Ağustos 2016 yılında Antalyaspor

8 Ocak 2017 yılında Rosenborg

31 Aralık 2017 yılında Antalyaspor

1 Temmuz 2018 yılında Kızılyıldız

10 Ocak 2020 yılında APOEL Nikosia

30 Haziran 2020 yılında Kızılyıldız

1 Ağustos 2020 yılında Aarhus GF

31 Ağustos 2021 yılında Odds BK

Milan Jevtovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Milan Jevtovic şuan Odds BK takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.