Milan Jevtovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milan Jevtovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Milan Jevtovic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Milan Jevtovic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Milan Jevtovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milan Jevtovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Milan Jevtovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milan Jevtovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Milan Jevtovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Milan Jevtovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Milan Jevtovic 13 Haziran 1993 tarihinde Gornji Milanovac şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Милан Јевтовић şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Milan Jevtovic Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Stars & Friends yapmaktadır. Milan Jevtovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Odds BK futbol takımında oynamaktadır. Odds BK takımına 31 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Milan Jevtovic'nin Odds BK ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Milan Jevtovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Milan Jevtovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

Milan Jevtovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Milan Jevtovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Borac Cacak

5 Ocak 2016 yılında Bodø/Glimt

19 Ağustos 2016 yılında Antalyaspor

8 Ocak 2017 yılında Rosenborg

31 Aralık 2017 yılında Antalyaspor

1 Temmuz 2018 yılında Kızılyıldız

10 Ocak 2020 yılında APOEL Nikosia

30 Haziran 2020 yılında Kızılyıldız

1 Ağustos 2020 yılında Aarhus GF

31 Ağustos 2021 yılında Odds BK

Milan Jevtovic kimdir

Milan Jevtovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Milan Jevtovic şuan Odds BK takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Milan Jevtovic nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Son Haberler
Andreas Heredia Randen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andreas Heredia Randen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Andreas Heredia Randen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andreas Heredia Randen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Owen Wolff kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Owen Wolff Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Owen Wolff kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Owen Wolff Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Cansoy isminin anlamı nedir, Cansoy ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Cansoy isminin anlamı nedir, Cansoy ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Emmanuel Danso kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emmanuel Danso Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Emmanuel Danso kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emmanuel Danso Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Çok Okunanlar
Rozcan isminin anlamı nedir, Rozcan ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Rozcan isminin anlamı nedir, Rozcan ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Yaldız isminin anlamı nedir, Yaldız ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Yaldız isminin anlamı nedir, Yaldız ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Ever Meza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ever Meza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ever Meza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ever Meza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Emil Breivik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emil Breivik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Emil Breivik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emil Breivik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!