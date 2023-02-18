Milan Jokic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milan Jokic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Milan Jokic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Milan Jokic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Milan Jokic 21 Mart 1995 tarihinde Arandjelovac şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Милан Јокић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Milan Jokic Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini be.mont soccer agency yapmaktadır. Milan Jokic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

RFK Novi Sad 1921 futbol takımında oynamaktadır. RFK Novi Sad 1921 takımına 7 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Milan Jokic'nin RFK Novi Sad 1921 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Milan Jokic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Milan Jokic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Milan Jokic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Milan Jokic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Kızılyıldız

1 Şubat 2014 yılında BSK Borca

30 Haziran 2014 yılında Kızılyıldız

1 Eylül 2014 yılında Kolubara

31 Aralık 2014 yılında Kızılyıldız

15 Ocak 2015 yılında Vozdovac

1 Temmuz 2015 yılında Borac Cacak

31 Ağu 2015 yılında Spartak

6 Temmuz 2016 yılında BSK Borca

1 Temmuz 2017 yılında FK Bezanija

5 Şubat 2018 yılında Zlatibor

1 Temmuz 2019 yılında Metalac

8 Temmuz 2021 yılında Tsarsko Selo

17 Ocak 2022 yılında Novi Pazar

18 Temmuz 2022 yılında Suduva

7 Şubat 2023 yılında RFK Novi Sad

Milan Jokic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Milan Jokic şuan RFK Novi Sad 1921 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Milan Jokic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FK Partizan Belgrad (-2013)

Sırbistan U19 takımında 19 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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