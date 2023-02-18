Milan Joksimovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milan Joksimovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Milan Joksimovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Milan Joksimovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Milan Joksimovic 9 Şubat 1990 tarihinde Uzice şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Милан Јоксимовић şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Milan Joksimovic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ND Management yapmaktadır. Milan Joksimovic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Novi Pazar futbol takımında oynamaktadır. FK Novi Pazar takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Milan Joksimovic'nin FK Novi Pazar ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Milan Joksimovic Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/__joksimovic__/

Milan Joksimovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Milan Joksimovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Milan Joksimovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Milan Joksimovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında FK Indjija

1 Temmuz 2011 yılında Spartak

1 Ağu 2012 yılında Jedinstvo Uzice

9 Temmuz 2013 yılında Metalac

1 Temmuz 2014 yılında Jedinstvo Uzice

1 Temmuz 2016 yılında Sloboda Uzice

29 Temmuz 2017 yılında Gorodeya

21 Şubat 2018 yılında KA Akureyri

14 Ocak 2019 yılında Gorodeya

20 Temmuz 2020 yılında Liepaja

1 Temmuz 2021 yılında Novi Pazar

Milan Joksimovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Milan Joksimovic şuan FK Novi Pazar takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Sloboda Uzice

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.