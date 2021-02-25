Milan - Kızılyıldız maçı hangi kanalda, saat kaçta?

UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 Turu heyecanı rövanş maçlarıyla devam ediyor. Bu kapsamda 2-2'lik ilk maçın rövanşında Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Milan, Kızılyıldız'ı konuk edecek.

MİLAN - KIZILYILDIZ MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Milan - Kızılyıldız maçı saat 23.00'de San Siro'da oynanacak. Mücadelede beIN SPORTS HD 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Maçta İspanyol Gil Manzano düdük çalacak.