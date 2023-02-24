Milan Klausz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milan Klausz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Milan Klausz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Milan Klausz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Milan Klausz 24 Şubat 2005 tarihinde doğmuştur. Macaristan uyrukludur.Gerçek adı da Klausz Milán Gábor şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Milan Klausz Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Zalaegerszegi TE FC futbol takımında oynamaktadır. Zalaegerszegi TE FC takımına 12 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Milan Klausz'nin Zalaegerszegi TE FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Milan Klausz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Milan Klausz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Milan Klausz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Milan Klausz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

9 Ağustos 2017 yılında Honvéd Alt.

1 Ocak 2021 yılında Honvéd U17

23 Temmuz 2021 yılında Győr U19

12 Temmuz 2022 yılında Zalaegerszeg

Milan Klausz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Milan Klausz şuan Zalaegerszegi TE FC takımında oynamakta ve 80 numaralı formayı giymektedir.

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