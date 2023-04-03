Milan Korac kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milan Korac Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Milan Korac adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Milan Korac Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Milan Korac 15 Mayıs 2003 tarihinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Milan Korac Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Javor-Matis Ivanjica U19 futbol takımında oynamaktadır. FK Javor-Matis Ivanjica U19 takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Milan Korac'nin FK Javor-Matis Ivanjica U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Milan Korac Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Milan Korac futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında Javor-Matis U19
Milan Korac Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Milan Korac şuan FK Javor-Matis Ivanjica U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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