Milan Kovacs kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milan Kovacs Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Milan Kovacs adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Milan Kovacs Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Milan Kovacs 24 Eylül 1999 tarihinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Milan Kovacs Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Vladan Filipovic yapmaktadır. Milan Kovacs, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Gyirmót FC Győr futbol takımında oynamaktadır. Gyirmót FC Győr takımına 6 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Milan Kovacs'nin Gyirmót FC Győr ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Milan Kovacs Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Milan Kovacs isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Milan Kovacs Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Milan Kovacs futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Vasas U17

1 Temmuz 2016 yılında Vasas U19

13 Temmuz 2018 yılında Vasas FC

14 Temmuz 2021 yılında Szeged

30 Haziran 2022 yılında Vasas FC

6 Temmuz 2022 yılında Gyirmót FC

Milan Kovacs Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Milan Kovacs şuan Gyirmót FC Győr takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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