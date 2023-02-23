Milan Kvocera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milan Kvocera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Milan Kvocera kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Milan Kvocera ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Milan Kvocera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milan Kvocera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Milan Kvocera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milan Kvocera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Milan Kvocera adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Milan Kvocera Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Milan Kvocera 1 Ocak 1998 tarihinde Považská Bystrica şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Slovakya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Milan Kvocera Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini HMP Sport MGMT yapmaktadır. Milan Kvocera, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Wisla Plock futbol takımında oynamaktadır. Wisla Plock takımına 14 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Milan Kvocera'nin Wisla Plock ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Milan Kvocera Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Milan Kvocera isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

Milan Kvocera Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Milan Kvocera futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Eylül 2016 yılında AS Trencin

19 Eylül 2019 yılında Michalovce

10 Ağustos 2020 yılında Radomiak

12 Ocak 2021 yılında Banska Bystrica

7 Temmuz 2021 yılında Michalovce

1 Ocak 2022 yılında Kulüpsüz

14 Temmuz 2022 yılında Wisla Plock

Milan Kvocera kimdir

Milan Kvocera Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Milan Kvocera şuan Wisla Plock takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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Milan Kvocera nereli

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