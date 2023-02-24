Milan Lalic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milan Lalic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Milan Lalic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Milan Lalic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Milan Lalic 25 Temmuz 1995 tarihinde Vogosca şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Sırbistan,Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Милан Лалић / Milan Lalić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Milan Lalic Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ND Management yapmaktadır. Milan Lalic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Sloga Meridian futbol takımında oynamaktadır. FK Sloga Meridian takımına 2 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Milan Lalic'nin FK Sloga Meridian ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Milan Lalic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Milan Lalic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Milan Lalic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Milan Lalic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında FK Zemun

1 Temmuz 2014 yılında Bilinmiyor

5 Ağustos 2016 yılında Sloga Doboj

16 Şubat 2017 yılında Slavija S.

4 Nisan 2017 yılında Kulüpsüz

31 Ağustos 2017 yılında Pazova

1 Ağustos 2018 yılında Radnicki 1923

20 Ocak 2019 yılında Dobanovci

1 Şubat 2020 yılında Dinamo Vranje

6 Ağustos 2020 yılında Mladost Kakanj

1 Mart 2021 yılında FC Samtredia

30 Haziran 2021 yılında Kulüpsüz

7 Ekim 2021 yılında S. Novi Grad

1 Ağustos 2022 yılında FC Van

2 Şubat 2023 yılında Sloga Meridian

Milan Lalic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Milan Lalic şuan FK Sloga Meridian takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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