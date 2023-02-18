Milan Lazarevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milan Lazarevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Milan Lazarevic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Milan Lazarevic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Milan Lazarevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milan Lazarevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Milan Lazarevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Milan Lazarevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Milan Lazarevic 10 Ocak 1997 tarihinde Milići şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Sırbistan,Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Милан Лазаревић şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Milan Lazarevic Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GOLDENGOALMNE yapmaktadır. Milan Lazarevic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Vojvodina Novi Sad futbol takımında oynamaktadır. FK Vojvodina Novi Sad takımına 17 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Milan Lazarevic'nin FK Vojvodina Novi Sad ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Milan Lazarevic Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/milanlazarevic23/

Milan Lazarevicboyu ve yaşı kaç

Milan Lazarevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Milan Lazarevic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Milan Lazarevic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Milan Lazarevic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Vojvodina

10 Ocak 2016 yılında Proleter

30 Haziran 2016 yılında Vojvodina

13 Ağu 2016 yılında Proleter

30 Haziran 2017 yılında Vojvodina

23 Ocak 2020 yılında Rad Belgrad

22 Temmuz 2021 yılında Liepaja

17 Ocak 2022 yılında Vojvodina

Milan Lazarevic kimdir

Milan Lazarevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Milan Lazarevic şuan FK Vojvodina Novi Sad takımında oynamakta ve 50 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FK Novi Sad (-2012), FK Vojvodina Novi Sad (2013-2015)

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Milan Lazarevic nereli

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