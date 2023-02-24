Milan Majer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milan Majer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Milan Majer adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Milan Majer Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Milan Majer 28 Haziran 1999 tarihinde Budapest şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Milan Majer Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Schultz Levente yapmaktadır. Milan Majer, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kecskeméti TE futbol takımında oynamaktadır. Kecskeméti TE takımına 9 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Milan Majer'nin Kecskeméti TE ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Milan Majer Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Milan Majer isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Milan Majer Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Milan Majer futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Honvéd U17

1 Temmuz 2016 yılında Honvéd U19

1 Temmuz 2017 yılında Honvéd II

1 Ocak 2018 yılında Honvéd

8 Ağustos 2019 yılında Gyirmót FC

30 Haziran 2020 yılında Honvéd

22 Temmuz 2020 yılında ETO FC Győr

30 Haziran 2021 yılında Honvéd

8 Temmuz 2022 yılında Zalaegerszeg

9 Şubat 2023 yılında Kecskemét

Milan Majer Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Milan Majer şuan Kecskeméti TE takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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