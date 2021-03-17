Milan - Manchester United maç özeti izle 0-1! Pogba attı, Manchester United turladı

UEFA Avrupa Ligi'nde kupanın favorisi olarak gösterilen Milan ile Manchester United, 1-1 sonuçlanan son 16 Turu ilk maçının ardından rövanş maçında kozlarını paylaştı.

18 Mart Perşembe günü (dün) Türkiye saati ile 23.00'de başlayan mücadelede ilk yarı karşılıklı ataklarla golsüz geçildi. Maçın ikinci yarısında Manchester United atağında meydana gelen karambolde Paul Pogba attığı golle 48.dakikada takımını 1-0 öne geçirdi. Bu golün ardından ataklarını sıklaştıran Milan bulduğu pozisyonları gole çeviremeyince mücadele bu skorla tamamlanınca Manchester United çeyrek finale yükselen taraf oldu.

MİLAN -MANCHESTER UNİTED MAÇI İLK 11'LER

Milan: Gianluigi Donnarumma, Theo Hernandez, Pierre Kalulu, Fikayo Tomori, Simon Kjaer, Hakan Çalhanoğlu, Soualiho Meite, Rade Krunic, Alexis Saelemaekers, Franck Kessie, Samu Castillejo

Manchester United: Dean Henderson, Victor Lindelöf , Harry Maguire , Luke Shaw, Fred, Bruno Fernandes , Daniel James,Aaron Wan-Bissaka ,Scott McTominay, Marcus Rashford, Mason Greenwood.

MİLAN -MANCHESTER UNİTED MAÇI ÖZETİ İZLE

Milan ile Manchester United arasında oynanan maçın özetini izlemek için tıklayınız.