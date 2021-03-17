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  3. Milan - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel ilk 11'ler...

Milan - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel ilk 11'ler...

UEFA Avrupa Ligi son 16 Turu rövanş maçında Milan ile Manchester United karşı karşıya gelecek. Peki Milan - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel ilk 11'ler...

Milan - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel ilk 11'ler...

UEFA Avrupa Ligi'nde kupanın favorisi olarak gösterilen Milan ile Manchester United, 1-1 sonuçlanan son 16 Turu ilk maçının ardından  rövanş maçında kozlarını paylaşacak.

MİLAN - MANCHESTER UNİTED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Milan ile Manchester United arasında oynanacak olan UEFA Avrupa Ligi son 16 Turu rövanş maçı San Siro'da 18 Mart Perşembe günü Türkiye saati ile 23.00'de başlayacak. Mücadele Bein Sports HD 1'den ekranlara gelecek.

MUHTEMEL İLK 11'LER

Milan: Donnarumma; Calabria, Kjaer, Tomori, Hernandez; Kessie, Meite; Saelemaekers, Çalhanoğlu, Krünik; Leao. 

Manchester United: Henderson; Wan-Bissaka, Maguire, Bailly, Telles; Fred, McTominay; Greenwood, Fernandes, Rashford; Cavani.

Tayfun Altuntaş
Editör
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