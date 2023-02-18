Milan Mirosavljev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milan Mirosavljev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Milan Mirosavljev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Milan Mirosavljev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Milan Mirosavljev 24 Nisan 1995 tarihinde Vrbas şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Милан Миросављев şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Milan Mirosavljev Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Adman Sport Agentur yapmaktadır. Milan Mirosavljev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Zeleznicar Pancevo futbol takımında oynamaktadır. Zeleznicar Pancevo takımına 15 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Milan Mirosavljev'nin Zeleznicar Pancevo ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Milan Mirosavljev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Milan Mirosavljev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Milan Mirosavljev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Milan Mirosavljev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Dolina Padina

1 Temmuz 2014 yılında FK Feniks

1 Temmuz 2015 yılında Proleter

29 Ocak 2016 yılında B. Podgorica

1 Temmuz 2016 yılında Proleter

1 Temmuz 2017 yılında Vojvodina

15 Ağu 2017 yılında Proleter

31 Aralık 2017 yılında Vojvodina

1 Şubat 2018 yılında Proleter

21 Şubat 2019 yılında Irtysh

17 Temmuz 2019 yılında Proleter

1 Temmuz 2021 yılında Liepaja

31 Ocak 2022 yılında FK Partizani

1 Temmuz 2022 yılında Mladost GAT

15 Eylül 2022 yılında Zelez. Pancevo

Milan Mirosavljev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Milan Mirosavljev şuan Zeleznicar Pancevo takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

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